Ponoči še možni nalivi, reke bodo naraščale

Ljubljana, 30. septembra - Ponoči bo oblačno in deževno, možni bodo nalivi. Do sobote zjutraj bo na severozahodu padlo še od 30 do 70, na jugovzhodu pa od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter. Drugod bo dežja manj. Reke bodo ponoči še naraščale, na več območjih zahodne, osrednje in južne Slovenije lahko poplavijo meteorne vode ter se razlijejo hudourniški vodotoki.

Po navedbah Agencije RS za okolje Krka v srednjem in spodnjem toku poplavlja na običajnih območjih in še narašča, največji pretok bo dosežen danes ponoči. Zmerno se bodo povečevale tudi poplavljene površine na Ljubljanskem barju. Kolpa se bo zvečer in ponoči v spodnjem toku razlivala. Ob možni krepitvi padavin lahko ponoči ponovno naraste in poplavi v manjšem obsegu.

Ponoči bodo narasle tudi reke v zahodni Sloveniji, pri tem se lahko Vipava in posamezne reke v predalpskem hribovju razlijejo.

V soboto bodo večje reke v spodnjem toku naraščale, drugod po državi pa se bo vodnatost rek popoldan počasi zmanjševala. Krka, Ljubljanica in Kolpa bodo še poplavljale. V nedeljo se bodo hidrološke razmere umirjale, Krka in Ljubljanica bosta upadali, a se še razlivali.

Tudi danes so obilne padavine naredile kar nekaj preglavic enotam gasilcev in drugim službam. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so preko dneva zabeležili skupno 27 dogodkov. Od tega na območjih regijskih centrov za obveščanje Brežice trije, po šest Celje in Novo mesto, Ljubljana devet ter Kranj, Nova Gorica, Postojna in Trbovlje po en dogodek.

Sanacijo posledic deževja na terenu je izvajalo 24 gasilskih enot. V petnajstih primerih so gasilci izčrpavali vodo iz poplavljenih prostorov objektov, v štirih primerih odstranjevali podrto drevje in izvedli ustrezne ukrepe zavarovanja območij prizadetih z zemeljskimi plazovi.

Dež bo do sobotnega jutra v večjem delu Slovenije ponehal, jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj Celzija.

V soboto bo ob morju in na vzhodu povečini sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija.

V nedeljo, ponedeljek in torek bo povečini sončno in čez dan toplo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla.