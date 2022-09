Košarice živil v drugem popisu cen občutno cenejše

Ljubljana, 30. septembra - V drugem popisu cen 15 osnovnih živil, ki so ga izvedli 27. septembra, so bile košarice pri vseh šestih trgovcih v Sloveniji cenejše kot v prvem. Vse so bile cenejše od najcenejše v prvem popisu, zmanjšal se je cenovni razkorak med njimi. Najcenejšo košarico je tokrat ponujal Hofer, najdražjo pa Mercator.