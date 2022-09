Matjaž Nemec v Srbiji poudaril pomen skupnih prizadevanj pri širitvi EU

Beograd, 30. septembra - Delegacija Evropskega parlamenta, ki jo vodita evropska poslanca Matjaž Nemec (PES/SD) in Vladimir Bilčik (EPP), se je v Beogradu danes sestala s srbskim političnim vrhom in tako zaključila dvodnevni obisk v Srbiji. Nemec je obisk označil kot uspešen in poudaril pomen skupnih prizadevanj za približevanje Srbije k EU.