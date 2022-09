Igralniški delavci v Hitu ob stavki pripravljeni na nadaljevanje pogajanj

Nova Gorica, 30. septembra - V novogoriških igralnicah družbe Hit se je danes popoldan začela stavka, potem ko so se pogajanja med vodstvom družbe in Sindikatom igralniških delavcev Slovenije (SIDS) končala neuspešno. Kot so sporočili iz SIDS, se z upravo družbe Hit niso uspeli uskladiti glede stavkovnih zahtev, zato se bodo pogajanja nadaljevala prihodnji teden.