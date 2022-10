Unicef Slovenija: Doječe družine prevečkrat brez pomoči in podpore

Ljubljana, 1. oktobra - Prvi teden v oktobru v Sloveniji obeležujemo teden dojenja, ki poudarja vlogo materinega mleka pri oskrbi dojenčkov za njihovo zdravo rast in razvoj. Letos poteka pod sloganom Zavzemajmo se za dojenje: izobražujmo in podpirajmo. Ob tem pri Unicefu Slovenije poudarjajo, da je treba doječim družinam ponuditi ustrezno pomoč in podporo.