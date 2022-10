Začenja se 20. Teden podeželja na Loškem

Škofja Loka, 1. oktobra - Z namenom promocije podeželja in dejavnosti na podeželju, izobraževanja ponudnikov ter predstavitve rezultatov razvojnih aktivnosti na Škofjeloškem se danes začenja že 20. Teden podeželja na Loškem. Do prihodnje sobote se bodo zvrstile tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov ter različne delavnice in izobraževanja.