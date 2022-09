Koalicijski poslanci za enake pravice istospolnih, opozicijski proti naravnim zakonitostim

Ljubljana, 30. septembra - Poslanci so v razpravi o predlogu sprememb družinskega zakonika, ki tudi istospolnim parom omogoča sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok, dodatno pojasnili stališča svojih poslanskih skupin. Po mnenju koalicije je skrajni čas, da istospolni dobijo enake pravice kot raznospolni, po mnenju opozicije pa to ni v skladu z naravnimi zakonitostmi.