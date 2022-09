Ljubljanska borza: Indeks sklenil nad gladino

Ljubljana, 30. septembra - Na Ljubljanski borzi je indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP danes zrasel za 0,46 odstotka. Posredniki so ustvarili za 1,98 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke. Delnice Petrola so po močnih padcih v minulih dneh danes zrasle za 3,6 odstotka, navzgor so šle še delnice Telekoma Slovenije, Cinkarne Celje in Save Re.