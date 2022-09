Za spodbujanje investicij za večjo produktivnost več sredstev

Ljubljana, 30. septembra - Javna agencija Spirit Slovenija je v razpisu za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost povečala višino razpoložljivih sredstev. Ta namesto prvotnih 88,5 milijona evrov sedaj znaša 95,46 milijona evrov in bodo omogočila financiranje 62 investicijskih projektov, so sporočili iz Spirita.