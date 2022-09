V Novi Gorici tokrat o čezmejnih mestih

Nova Gorica, 30. septembra - V italijanski Gorici, Vidmu in Trstu so pripravili 18. Mednarodni forum oglejske evroregije z naslovom Od bodeče žice do niti zgodovine, Čezmejna mesta: živeti brez meja. Današnji dan je bil namenjen Novi Gorici in Gorici, kjer so pripravili srečanje čezmejnih mest, so sporočili iz Mestne občine Nova Gorica.