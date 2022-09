SBI TOP se je ta teden spustil pod mejo 1000 točk

Ljubljana, 30. septembra - Na Ljubljanski borzi je indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP v ponedeljek zdrsnil pod mejo 1000 točk in tam ostal do danes. Na tedenski ravni je izgubil skoraj šest odstotkov in se ustavil pri skoraj 962 točkah. Na tedenski ravni so se pocenile vse delnice v prvi kotaciji, več kot 10 odstotkov delnice Triglava in Petrola.