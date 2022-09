V krški nuklearki začeli 32-dnevni remont

Krško, 1. oktobra - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek), ki so jo po 32. gorivnem ciklu in 513 dneh neprekinjenega delovanja ponoči zaustavili in izklopili iz omrežja, se danes začenja 32-dnevni remont. To bo hkrati zadnji remont v njeni prvotno predvideni 40-letni življenjski dobi, zanj pa bo odštela od 90 do 100 milijonov evrov. Končati ga nameravajo 2. novembra.