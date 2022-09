Podelili nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov

Ljubljana, 30. septembra - V okviru dnevov poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, ki so v sredo in četrtek potekali v Portorožu, je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podelilo nagrade za dobro prakso pri zaposlovanju invalidov v 2021. Prejemniki so s tem dobili pravico do uporabe logotipa invalidom prijazno podjetje.