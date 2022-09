Uslužbenka uporabniku z bančnega računa ukradla skoraj 20.000 evrov

Slovenska Bistrica, 30. septembra - Policisti so zaključili preiskavo tatvine in prijeli 31-letno osumljenko iz okolice Ptuja, ki je kot zaposlena v enem izmed zavodov na območju Slovenske Bistrice uporabniku odtujila bančno kartico, ki ji je bila priložena, številka PIN ter mu nato iz njegovega bančnega računa ukradla skoraj 20.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Maribor.