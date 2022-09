Prek socialne aktivacije do igralnega kotička v jeseniški bolnišnici

Jesenice, 30. septembra - Na Ljudski univerzi Jesenice so v četrtek zaključili triletni projekt Socialna aktivacija Gorenjske, v okviru katerega so se udeleženke med drugim naučile izdelovati moderne mozaike. Z njihovo licitacijo so zbrale 5270 evrov, ki so jih v celoti namenile vzpostavitvi igralnega kotička v avli pediatričnega oddelka Splošne bolnišnice Jesenice.