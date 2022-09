V jeseniškem Acroniju zaradi zmanjšanja obsega proizvodnje odpuščanj ne predvidevajo

Ljubljana, 30. septembra - Obseg proizvodnje so zaradi visokih cen energentov optimizirali tudi v jeseniškem Acroniju. Delo prilagajajo razmeram, izmenično zaustavljajo obrate. Odpuščanj v družbi z več kot 1300 zaposlenimi ne predvidevajo, bodo pa ponekod uvedli skrajšan delovni čas in čakanje na delo. "V tem obdobju, glede na naše potrebe, tudi zaposlujemo," so zapisali.