Združenje Epeka zaključuje triletni program spodbujanja Rominj pri zaposlovanju

Maribor, 30. septembra - Mariborsko Združenje Epeka zaključuje izvajanje triletnega programa socialne aktivacije za enakopravnost in zaposlovanje Rominj, ki sta ga financirala ministrstvo za delo in Evropski socialni sklad. V sklopu sodelovanja s pripadnicami romske skupnosti so delali na krepitvi socialnih in funkcionalnih kompetenc udeleženk programa.

Med drugim so udeleženke v sklopu aktivnosti podprli pri uporabi slovenskega jezika, delali so na spoznavanju in vključevanju v lokalno okolje, jim ponudili dodatno individualno podporo ter svoje delo usmerili tudi v to, da bi ženske aktivno približali trgu dela.

Kot je ob današnjem formalnem zaključku projekta povedal predsednik združenja Štefan Simončič, je bil cilj projekta nasloviti dolgotrajno brezposelne in začasno nezaposljive pripadnice romske skupnosti v Mariboru in okolici ter jih podpreti pri želji za bolj učinkovito vključevanje v družbo.

Posamična skupina udeleženk, skupaj je bilo pet skupin, je program obiskovala šest mesecev, dva sta bila namenjena temu, da bi se udeleženke, ki pogosto nimajo delovnih izkušenj, spoznale z delovnimi procesi, kar je potekalo bodisi v sklopu opravljanja delovne prakse pri zunanjih partnerjih, torej pri podjetjih ali nevladnih organizacijah, bodisi v sklopu snovanja in izvedbe delovno-učnih procesov.

"Pri izvajanju programa smo se soočali z mnogimi izzivi. Na eni strani lahko govorimo o pomanjkanju motivacije vključenih udeleženk za redno obiskovanje programa, bolj problematičen pa je vsekakor zgolj deloma uspešen nabor udeleženk in njihova vključitev v program, saj kljub trudu strokovnega kadra in članov združenja vseh mest nismo zapolnili," je poudaril Simončič.

Neuspešnost po eni strani pripisujejo vstopnim točkam, med drugim Centru za socialno delo Maribor, ki niso dovolj učinkovito motivirale potencialnih dolgotrajno brezposelnih oziroma nikoli prej zaposlenih Rominje za vključitev v omenjeni evropski program. Po drug pa Simončič izpostavlja, da se je z menjavo vodstva na mariborski območni enoti zavoda za zaposlovanje, kjer so imeli prej popolnoma enake težave, v letu 2020 začelo aktivno delati na sodelovanju z romsko skupnostjo.

"Prav tako smo bili zelo veseli odziva lokalnih deležnikov, ki so v svoje delo vključevali Rominje in so s tem razbijali stereotipe o tem, da podjetja nočejo zaposlovati Rominj. Težavo pri izvedbi projekta je sicer vsekakor predstavljala še vedno precej patriarhalna ureditev romske skupnosti, ki programa ni prepoznala kot potrebnega ter zainteresirane udeleženke celo zavirala pri vključitvi v program," je še dejal Simončič.

Ne glede na izzive, s katerimi so se soočali v sklopu projekta, so v Združenju Epeka zadovoljni s tem, da so pri mnogih udeleženkah opazili napredek in pozitiven učinek, ki ga je nanje imel program, z mnogimi izmed njih pa v okviru drugih projektov in prostovoljskih programov še vedno sodelujemo.

Po njegovem mnenju bi pa bilo v prihodnje smiselno razmisliti, kako zasnovati državne programe, namenjene opolnomočenju romske skupnosti na način, da bodo ti imeli pozitiven učinek na celotno skupnost. V času izvedbe programa se je obudila želja ženskega dela mariborske romske skupnosti po ponovni obuditvi socialnega podjetje Romani Kafenava, saj je bilo doslej vodenje restavracije s strani Romov precej neuspešno.