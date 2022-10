Po nesreči v Melaminu različni pogledi na razmere v podjetju

Kočevje/Ljubljana, 2. oktobra - Po majski nesreči v kočevskem podjetju Melamin, ki je terjala sedem življenj, v javnost prihajajo opozorila, da se je vedelo za možnost katastrofe in da je sindikat večkrat zahteval ureditev razmer, pa tudi, da je bil odnos do zaposlenih po nesreči neprimeren. Vodstvo vse očitke zanika in napoveduje selitev proizvodnje, ki uporablja epiklorhidrin.