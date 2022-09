Kakovostna zdravstvena oskrba bolnikov možna le v varnem okolju

Ljubljana, 30. septembra - Pred svetovnim dnevom nenasilja je danes potekala novinarska konferenca Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) o pojavu in preprečevanju nasilja v zdravstvu. Strokovnjaki so poudarili, da je kakovostna zdravstvena oskrba bolnikov možna le v varnem, prijaznem in spoštljivem okolju in opozorili na mnoge žalitve, grožnje ter nasilno vedenje bolnikov.