V Stari elektrarni projekt Snježane Premuš in Anje Bornšek na temo srečanja

Ljubljana, 1. oktobra - V Stari elektrarni bo drevi premiera predstave koreografinj Snježane Premuš in Anje Bornšek Dotik, tkivo, tkanina. Avtorici v plesni predstavi na temo srečanja ta fenomen razpirata kot prostor, ki soustvarja in potrebuje zunanji prostor, a se hkrati dotika in spreminja tudi notranje prostore. Ljubljanski premieri bo v ponedeljek sledila mariborska.