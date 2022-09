OZS ob energetski krizi poziva k takojšnji uvedbi ukrepa čakanja na delo

Ljubljana, 30. septembra - Vse več podjetij je zaradi naraščajočih stroškov energentov in upada naročil iz tujine primoranih ustavljati proizvodne procese, kar lahko vodi v odpuščanje delavcev, celo zapiranje podjetij, opozarjajo v OZS. Ministra za gospodarstvo in delo Matjaža Hana in Luko Mesca zato pozivajo k takojšnji uvedbi ukrepa subvencioniranja čakanja na delo.