Na novogoriškem odru premiera Mojstra in Margarete

Nova Gorica, 2. oktobra - Na velikem odru Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica bo nocoj ob 19. uri premiera satirične fantazijska drama Mojster in Margareta avtorja Mihaila Bulgakova. To je krstna uprizoritev odrske priredbe, ki so jo v novogoriškem gledališču zaupali režiserki Noni Ciobanu.