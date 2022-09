Gospodinjstva v prvi polovici leta občutno manj privarčevala

Ljubljana, 30. septembra - Gospodinjstva so ob vztrajni rasti bruto razpoložljivega dohodka in sprostitvi omejitvenih ukrepov ob pojemanju epidemije covida-19 v prvem četrtletju potrošila za 27,2 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Posledično se je občutno zmanjšala stopnja varčevanja, so sporočili s statističnega urada.