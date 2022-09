Dogovor glede podaljšanja pravil o dostopu do teritorialnih voda držav EU

Bruselj, 30. septembra - Svet EU in Evropski parlament sta v četrtek dosegla začasni dogovor glede ureditve dostopa ribiških plovil do teritorialnih voda držav članic EU. V primeru, da bo dogovor sprejet, se bodo veljavna pravila za ribiče podaljšala za deset let, so sporočili iz Sveta EU.