Zamisli za oskrbo slovenske Istre z vodo dobivajo jasnejšo obliko

Koper, 30. septembra - Pri iskanju rešitev za pomanjkanje vode v slovenski Istri je v obravnavi več možnosti. Med njimi so ukrepi za povečanje dobave iz Kraškega vodovoda, razširitev sistemov za shranjevanje vode, povečanje uporabe prečiščene odpadne vode in še vedno tudi zadrževalnik Suhorca. O izvedljivosti in kompatibilnosti ukrepov se bo opredelila delovna skupina.