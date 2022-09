Na dobrodelnem koncertu zbrali več kot 150.000 evrov za obnovo goriškega Krasa

Renče, 29. septembra - Na dobrodelnem koncertu Skupaj za Kras, s katerim so se Kraševci zahvalili vsem, ki so pomagali v boju proti ognjenim zubljem, je bilo zbranih več kot 150.000 evrov. Zbrana sredstva bodo namenili ponovni ozelenitvi kraške pokrajine in obnovi ekosistema, ki sta zaradi požarov utrpela hudo škodo.