Letošnji Teden otroka bo poudaril pomen prijateljstva

pripravila Polona Šega

Ljubljana, 1. oktobra - Letošnji Teden otroka, ki ga vsako leto v prvem tednu oktobra priredi Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), bo poudaril pomen prijateljstva in družbe sovrstnikov. Pod osrednjo temo Skupaj se imamo dobro bo potekal od ponedeljka do nedelje, v tem času pa se bo zvrstila vrsta prireditev, od posvetov do različnih delavnic in cirkuške predstave.