Ministri EU podprli instrument za delovanje notranjega trga v krizah

Bruselj, 29. septembra - Ministri EU, pristojni za notranji trg in industrijo, so na današnjem srečanju Sveta EU za konkurenčnost podprli predlagani instrument Evropske komisije, katerega namen je ohraniti prost pretok blaga, storitev in ljudi na evropskem enotnem trgu v času kriz. Strinjali so se, da mora biti instrument skladen z obstoječimi kriznimi instrumenti.