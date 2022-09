Bruselj za naložbe v digitalno tehnologijo namenja 200 milijonov evrov

Bruselj, 29. septembra - Evropska komisija je v okviru programa za digitalno Evropo objavila dva razpisa za naložbe v digitalno tehnologijo v skupni višini 200 milijonov evrov. Prvi je namenjen naložbam v podatkovne prostore in bo odprt do 24. januarja 2023. Drugi razpis pa je namenjen evropskim vozliščem za digitalne inovacije in bo odprt do 16. novembra letos.