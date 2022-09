Ob obilnejšem deževju tudi danes nevarnost poplav

Ljubljana, 30. septembra - Obilnejše padavine, ki so že sredo zvečer zajele večji del države, se bodo v osrednji, južni in zahodni Sloveniji nadaljevale tudi danes. Nekatere reke bodo še naprej naraščale in prestopale bregove, težave lahko povzročajo meteorne vode, v večjem delu države je povečana tudi nevarnost zemeljskih plazov.