Vlada in sindikati javnega sektorja parafirali plačni dogovor

Ljubljana, 29. septembra - Vlada in sindikati javnega sektorja so parafirali plačni dogovor. Zaposleni v javnem sektorju si v skladu z dogovorom lahko obetajo dvig plač, višje nadomestilo za malico, tisti do vključno 50. plačnega razreda tudi poračun regresa za letni dopust. Dogovor je po besedah ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik vreden 611 milijonov evrov.