Ljubljana, 1. oktobra - Mineva 80 let od smrti Hinka Smrekarja, vsestranskega umetnika, ki je zaznamoval umetnostno, družabno in politično življenje prve polovice 20. stoletja. V Narodni galeriji so se mu poklonili s pregledno razstavo v dveh delih, ki jo je pospremil katalog. Ob obletnici umetnikove smrti javnosti predstavljajo katalog v angleškem jeziku.