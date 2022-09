V Hitu tik pred začetkom stavke nadaljevanje pogajanj med sindikatom in vodstvom

Nova Gorica, 30. septembra - Pred vodstvom družbe Hit in Sindikatom igralniških delavcev Slovenije (SIDS) v Hitu je še en dan pogajanj, preden bodo igralniški delavci popoldne predvidoma začeli s stavko. Če do dogovora ne bo prišlo, se bo ta začela ob 18. uri, trajala pa bo vse vikende do konca leta.