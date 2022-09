Sindikat in vodstvo v Hitu tik pred začetkom stavke nadaljujejo pogajanja

Nova Gorica, 29. septembra - Sindikat igralniških delavcev Slovenije (SIDS) in vodstvo Hita se še naprej pogajata o dogovoru, ki bi lahko preprečil stavko v podjetju. Ta naj bi se po napovedi sindikata začela v petek ob 18. uri, doslej do dokončnega zbližanja zahtev in preklica stavke še ni prišlo. Pogovori se bodo v petek še nadaljevali.