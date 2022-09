Newyorške borze uvodoma globoko v minusu

New York, 29. septembra - Newyorške borze so trgovalni dan začele globoko v minusu. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi nihanja donosa na ameriške državne obveznice, vztraja pa tudi strah pred posledicami zaostrovanja denarne politike v ZDA. Da se bo zviševanje obresti v ZDA nadaljevalo, je mogoče sklepati tudi glede na danes objavljene ugodne podatke z ameriškega trga dela.