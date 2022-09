Za župana Murske Sobote se bo potegoval tudi mestni svetnik Andrej Mešič

Murska Sobota, 29. septembra - V Murski Soboti se je danes predstavil kandidat za župana Mestne občine Murska Sobota, Andrej Mešič. Mestni svetnik, to funkcijo opravlja že tri mandate, ter znan obrtnik, bo na volitvah kandidiral s podporo SDS. Napovedal je za kaj bi si kot župan prizadeval na področjih športa, energetike, turizma in kulture, prometa in družbene dejavnosti.