Celje naj gostitelj letošnje kolesarske dirke po Sloveniji

Ljubljana, 29. septembra - Najboljši gostitelj 28. kolesarske dirke po Sloveniji, ki se je odvila med 15. in 19. junijem, je Mestna občina Celje. Boj za zeleno je spremljalo več kot 300.000 navijačev ob trasi, 10,9 milijona gledalcev Eurosporta in več kot 62 milijonov navijačev na družbenih omrežjih, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).