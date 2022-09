Predsedniški kandidati na prvem soočenju o položaju starejših

Ljubljana, 29. septembra - Osem predsedniških kandidatov je danes v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje soočilo svoje poglede o položaju starejših v družbi. Kot ključne izzive so po večini izpostavili uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi, pokojninsko in zdravstveno reformo ter krepitev vezi med mlajšo in starejšo generacijo.