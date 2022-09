Petrolove delnice izgubile še 3,5 odstotka vrednosti

Ljubljana, 29. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil 1,01-odstotni padec. Najgloblje pod gladino so tudi danes končale Petrolove delnice, padle so za 3,51 odstotka. Vlagatelji so opravili za 1,69 milijona evrov poslov, največ ponovno s Krkinimi delnicami.