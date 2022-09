Na kongresu v Portorožu o pomenu sodelovanja politike in gospodarstva

Portorož, 29. septembra - Vlada se želi po besedah gospodarskega ministra Matjaža Hana kaj naučiti iz izkušenj gospodarstvenikov in oblikovati takšno državo, ki si jo vsi skupaj želimo. "Zavedamo se resnosti razmer in jaz slišim gospodarstvo," je Han nagovoril menedžerje, ki so se popoldne v Portorožu zbrali na rednem letnem kongresu.