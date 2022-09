SDS zahteva sklic seje DZ glede priporočil vladi za zagotovitev zakonitosti volitev

Ljubljana, 29. septembra - Poslanska skupina SDS zahteva sklic izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali predlog priporočil vladi glede vzpostavitve pogojev za zakonitost volitev in enotno uporabo volilne zakonodaje. Med drugim želijo zagotoviti integriteto, nepristranskost in objektivnost dela Državne volilne komisije (DVK) ter pošteno izvedbo volitev in referendumov.