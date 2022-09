Pristojni o načrtih za učinkovito odzivanje na vse oblike nasilja

Ljubljana, 29. septembra - Na ministrstvu za notranje zadeve so predstavniki relevantnih državnih institucij in nevladnih organizacij razpravljali o ustreznem in učinkovitem odzivanju vseh deležnikov na vse oblike nasilja. To področje je po besedah ministrice Tatjane Bobnar ena prednostnih nalog ministrstva v tem mandatu, so sporočili z ministrstva.