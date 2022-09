Poplavlja Kolpa in reke v osrednji Sloveniji

Ljubljana, 29. septembra - Po podatkih Arsa reka Kolpa obsežno poplavlja v celotnem toku, visokovodni val se še širi v spodnji tok, poplavljajo pa tudi njeni posamezni pritoki. Poplavljati sta začela tudi Poljanska Sora in Gradaščica, Ljubljanica pa se razliva na Ljubljanskem barju. Čez dan in v petek lahko pride do razlivanj več rek v zahodni, osrednji in južni Sloveniji.

Pretoki ostalih rek so povečini srednji, velike pretoke ohranjajo posamezne reke v zahodni in osrednji Sloveniji reke v Prekmurju imajo male pretoke. Zaradi že precej polnih rečnih strug bodo reke hitro dosegle velike pretoke, nekatere med njimi se lahko tudi razlijejo, so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso).

Najbolj bodo narasle reke na Gorenjskem, v osrednji Sloveniji, v porečju Savinje, reke v Podravju in v Slovenskih goricah. Zlasti na teh območjih bodo možna razlivanja rek, ob dolgotrajnih nalivih pa tudi poplavljanja meteornih in zalednih voda. V petek bo večina rek še naraščala, vodnatost rek bo velika. Najbolj bodo narasle reke v južni in jugovzhodni Sloveniji, tudi tam bodo možna razlivanja. Postopno upadanje rek na Arsu pričakujejo šele ob koncu tedna.

Zaradi poplav je popolna zapora cest na relacijah Petrina-Osilnica, Grgelj-Fara, Vinica-Učakovci, Kot-Sodevci in Kot-Grgelj. Zaprt je tudi mejni prehod Sodevci, poroča prometnoinformacijski center.

Geološki zavod Slovenije obvešča, da bo danes in v petek zaradi napovedanih obilnejših padavin povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v večjem delu Slovenije, predvsem na območju celotne zahodne, osrednje in južne Slovenije.

Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode. V primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu pokličite na številko 112.