Na konferenci o nujnosti nadaljnjih naložb za zeleni prehod

Ljubljana, 29. septembra - Udeleženci današnje konference Banke Slovenije in Evropske investicijske banke (EIB) na temo Zelenemu prehodu naproti: naložbe in gibanje cen so ugotovili, da se razmere za naložbe zaostrujejo. Vendar so menili, da je naložbe za ublažitev posledic podnebnih sprememb in za prilagajanje nanje nujno treba nadaljevati.