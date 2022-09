Po prodaji misije SFRJ pri ZN v New Yorku Sloveniji več milijonov evrov

Ljubljana, 29. septembra - Poslopje na prestižni Peti aveniji v New Yorku, kjer je bil sedež misije nekdanje Jugoslavije pri Združenih narodih, so v skladu z dogovorom držav naslednic prodali za 50 milijonov ameriških dolarjev. Slovenija bo v skladu s sporazumom o nasledstvu prejela 7,3 milijona evrov, kar je 14 odstotkov kupnine, so danes sporočili z MZZ.