Petrolove delnice dopoldne ob štiri odstotke

Ljubljana, 29. septembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi izgubil 1,61 odstotka. Najgloblje so tudi danes padle Petrolove delnice, ki so se doslej pocenile za štiri odstotke. Največ prometa so vlagatelji zaenkrat opravili z delnicami Cinkarne Celje in Krke.