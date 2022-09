Prodaja v trgovinah in storitvenih dejavnostih po šestih mesecih upadla

Ljubljana, 29. septembra - Skupni obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil julija za dva odstotka manjši kot mesec prej, kar je po navedbah statistikov prvi padec po šestih mesecih. Upadel je sicer samo v storitvenih dejavnostih, in sicer za 3,5 odstotka, so izpostavili na statističnem uradu. V trgovini se je obseg prodaje povečal za 0,7 odstotka.