Evropske borze v pričakovanju podatkov o nemški inflaciji v rdečem

Frankfurt, 29. septembra - Osrednje evropske so trgovanje začele globoko v minusu. Vlagatelji so v pričakovanju objave podatkov o septembrski inflaciji v Nemčiji in zato niso pripravljeni na večja tveganja. Poleg tega so jih razočarali danes objavljeni podatki o poslovanju švedskega tekstilnega velikana Hennes & Mauritz (H&M). Evro izgublja, prav tako tudi funt.