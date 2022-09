Dolenjsko-posavska gazela 2022 je podjetje Status Metlika

Otočec, 29. septembra - Priznanje dolenjsko-posavska gazela 2022 je prejelo podjetje Status Metlika. Odlikuje ga sposobnost, da prisluhne trgu skozi celotno verigo vrednosti in se na tržna predvidevanja odzove smelo, so zapisali pri Dnevniku. Kultura 50-članskega kolektiva temelji na strasti, inovativnosti in tehnologiji, vodi pa jih ideja razvijati izdelke, so dodali.