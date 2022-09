Azijske borze neenotno

Tokio, 29. septembra - Trgovanje na borzah v Aziji je bilo danes neenotno. Nekateri indeksi so se okrepili, potem ko je na trgu obveznic v sredo posredovala britanska centralna banka Bank of England. Da bi spodbudila zaupanje vlagateljev in preprečila finančno katastrofo, se je odločila za začasen program odkupovanja državnih dolžniških vrednostnih papirjev.